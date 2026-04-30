AIC e AIAC si schierano con Malagò: "Abbiamo individuato in lui la persona giusta per le sfide future"

Manca quasi piu di un mese e mezzo alle elezioni del prossimo presidente della FIGC ma il nome del possibile sostituto dell’uscente Gabriele Gravina sembra essere uno soltanto. Con una nota stampa, infatti, le associazioni di categoria di allenatori e calciatori - che valgono il 30% dei voti - hanno annunciato il proprio supporto a Giovanni Malagò, ormai ex numero uno del CONI. Difficile quindi, visti anche i vari endorcement a suo favore, che la scelta finale ribalti quest’indicazione.

La posizione delle associazioni

Questo il comunicato delle due associazioni: "A poco meno di due mesi dall'Assemblea elettiva federale del 22 giugno e ormai in vista dell'ultimo giorno per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della FIGC, calciatori e allenatori hanno maturato un orientamento condiviso individuando in Giovanni Malagò la persona in grado di rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro. Nel corso degli incontri e dei confronti delle ultime settimane, sono emerse importanti convergenze sui principali punti programmatici quali il Club Italia, la Sostenibilità e le Riforme, il Progetto tecnico-sportivo e il Calcio Femminile”.

“Aic e Aiac sono pronte a interloquire per programmare il futuro”

La nota si conclude: “Una visione di politica sportiva che, partendo dall'impulso iniziale delle squadre della Lega di Serie A che lo hanno indicato, offre garanzie in questa delicata e importante stagione federale, nella quale ragionare di sistema è la sola strada da percorrere. Aic e Aiac auspicano che Giovanni Malagò sciolga positivamente le sue ultime riserve e sono pronte a ulteriori interlocuzioni che consentano la messa a punto di un programma comune di rilancio della Figc e di tutto il sistema calcistico italiano".