Mandragora, ecco il rinnovo con la Fiorentina. Tutti i dettagli su ingaggio e permanenza

Una delle questioni più gettonate dell'ultima estate in casa Fiorentina è stata quella del rinnovo di Rolando Mandragora. Dopo il buon finale della scorsa stagione, il club e l'entourage hanno tentato di venirsi incontro, salvo poi attraversare una fase di stallo vista qualche divergenza, poi risolta col passare dei mesi.

Mandragora-Fiorentina: tutto fatto per il rinnovo

Le parti sono arrivate a un accordo e manca solo l'ufficialità: insomma, Rolando Mandragora ha rinnovato con la Fiorentina, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, secondo cui il centrocampista avrebbe già firmato. Decisiva, in questo senso, la volontà del numero 8 viola, che non si è tirato indietro nonostante il momento di difficoltà.

Tutti i dettagli sul prolungamento di contratto

Mandragora ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2028 (prolungamento, dunque, di due stagioni), ma con opzione per un'ulteriore annata. Percepirà inoltre un ingaggio di 1,8 milioni di euro fissi più potenziali bonus.