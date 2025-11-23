Tuttosport: il solito Franchi barbaro

L'edizione odierna di Tuttosport pone in prima pagina tutta la delusione di Dusan Vlahovic, ex Fiorentina fischiato e insultato dalla Curva viola nel primo tempo di ieri sera. “Occhio Juve, così finisce male”, titola il quotidiano di Torino. “Solo 1-1 a Firenze, terzo pari di fila: la svolta non si vede”.

“Juve, o svolta o disastro”

A pagina 2 il giornale fa una sorta di addizione. “Tanti errori + poca grinta + una svista (arbitrale) uguale X”, recrimina il quotidiano vicino alle vicende di casa bianconera. “Juve, o svolta o disastro”, è infine il commento - a pagina 3 - del direttore Guido Vaciago.

“Un Franchi barbaro”

A pag.5 viene invece esaltato il lavoro di Pongracic: è “l'eroe”, secondo Tuttosport, della squadra di Vanoli. Il difensore croato si prende un bel 7 in pagella. Ma è a pagina 8 che il giornale dà il meglio di sé: “Il solito Franchi, e Doveri si ferma”. “C'è chi insulta, ma è nella normale barbarità delle cose”, riferito al pubblico di Firenze.