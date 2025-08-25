Enzo Bucchioni, giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina, ha parlato al TGR Toscana dell'esordio dei viola contro il Cagliari.

La partita di Cagliari

“Non bene la Fiorentina, ci si aspettava di più. Forse la gara in Conference ha lasciato qualche scoria. Nel primo tempo è stata spenta, poi nella ripresa un po' più reattiva e ha segnato. La Fiorentina sta studiando da grande e ha le carte in regola per diventare grande. Ma per farlo serve vincere anche le partite sporche. Prendere gol a 2 minuti dalla fine non è da grande. Dovevi portarla a casa nonostante non sarebbe stata una vittoria meritata”.

Piccoli e il mercato

“Piccoli verrà presentato domani per poi essere pronto già per domenica contro il Torino. Piccoli è un ottimo giocatore. Ci si aspetta da anni una sua esplosione. Mi aspetto un paio di colpi per posizionarsi in zona Champions: un difensore e un centrocampista. Ma nell'ultima settimana di mercato può succedere di tutto”.