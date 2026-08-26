Corvino: "Legato a Firenze e alla Fiorentina fin da quando ero bambino. Ecco perché mio padre era tifoso viola"

Il direttore sportivo ex Fiorentina Pantaleo Corvino, trascorsi mesi dopo le dimissioni presentate al Lecce, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare del suo legame con Firenze: “Ho sempre avuto la città nel cuore. Il legame è forte fin da quando ero ragazzo”.

“Legame forte con Firenze e la Fiorentina”

“Mio padre era appassionato e faceva il tifo per la Fiorentina. A furia di sentirgli cantare l'inno, riuscì a contagiarmi. Perché? Aveva fatto il militare a Firenze, poi negli anni si è portato dietro l'amore per la città. Tra l'altro mi ha pure portato a vedere Bari-Fiorentina, da Lecce, quando avevo nove anni”.

“A forza di cantarmi l'inno viola, mio padre…”

Sul suo legame con Lecce: “Quella è casa. Sono cresciuto molto, a livello calcistico e umano. Non potrebbe essere altrimenti, ho passato dieci anni a Firenze e quattordici nella ‘Firenze del Sud’”.