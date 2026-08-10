Trinchera: "Le dimissioni di Corvino e Mencucci non condizioneranno il Lecce. L'addio dell'AD? Vi posso dire che...

Stefano Trinchera, DS del Lecce, è intervenuto quest'oggi in conferenza stampa a margine della presentazione del neo acquisto giallorosso Willem Geubbels, soffermandosi particolarmente sui recenti addii in società degli ex viola Pantaleo Corvino e Sandro Mencucci.

Sulle dimissioni dei due ex dirigenti della Fiorentina

Queste le parole del DS dei salentini: “Le dimissioni di Corvino e di Mencucci non condizionano il mio lavoro e neppure la stagione del Lecce. È chiaro che parliamo di due esperti professionisti, ma il il club è solido e disponiamo di una base importante”.

"Mencucci non è andato via per divergenze"

Tornando poi sulle improvvise dimissioni dell'AD Mencucci, che sotto la presidenza Della Valle aveva ricoperto lo stesso ruolo anche alla Fiorentina, Trinchera si è espresso così: “Credo che alla base della decisione di Sandro di dimettersi vi siano motivazioni personali: escludo che sia andato via perché in disaccordo per l’acquisto quasi 5 milioni di Geubbels”.