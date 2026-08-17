Cecchi: "Con il giusto agente, Mastantuono lo poteva prendere pure Pradè. Atta e Oulaï invece no. Spero che lui e Corvino..."

Il giornalista Stefano Cecchi, intervenendo a Radio Bruno, ha parlato anche delle differenze tra il lavoro di Pradè e quello di Paratici sul mercato della Fiorentina.

Su Pradè

“Pradè aveva i suoi amici procuratori e si curava che tutti ci guadagnassero. Paratici no. O forse sì, ma ne ha di più. Uno come Mastantuono lo poteva prendere pure Pradè con l'agente giusto. Atta e Oulaï era più difficile, perché lui deve stare attento che tutti guadagnino”.

Sul centenario

“Io spero che Pradè e Corvino ci siano al Centenario viola, perché hanno fatto parte della famiglia. Hanno dato alla Fiorentina, magari sbagliando, ma hanno fatto parte della storia viola”.