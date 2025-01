A Radio Bruno ha parlato l'opinionista Sky e tifoso viola Marco Bucciantini. Queste le sue parole sulla gara di ieri sera della Fiorentina a Monza: “Mi è dispiaciuto vedere una gara del genere da parte della squadra di Palladino, si poteva fare un bel salto in classifica. Non era una partita che cambiava i piani della squadra, ma ti poteva aiutare tanto. Il Monza aveva bisogno di vincere ed è cresciuta durante la partita. Questo è bastato a battere la Fiorentina”.

E sulle parole di Pradè: "Spero che anche chi andrà via abbia dato tutto fino ad oggi. Al di là dell'esaltazione dell'essere stati lì fino a dicembre con le migliori, il campionato ci ha detto che la Fiorentina overperformava e aveva una grande tenuta. Nell'ultima vittoria contro il Cagliari si era vista stanchezza. Ora ci manca essere precisi e incisivi nella trequarti avversaria. Gudmundsson? Me l'aspettavo che uscisse. Mi aspetto che Palladino aggiunga un centrocampista, lo ha detto nel post partita. Però fino a ora potevi mettere Richardson, che ad ora non può giocare. Palladino ci sta arrivando al centrocampo a tre, io in queto lo difendo.

Deve aggiungere Folorusnho e un sette. Perché mi pare che la Fiorentina stia cercando un sette sul mercato. Palladino in discussione se non si vince contro il Torino? Tutti devono dare di più. Ora serve reagire, non credo siamo già all'ultima partita. La Fiorentina sta cercando 2 o 3 titolari sul mercato, un motivo ci sarà. Se hai scelto Palladino lo devi difendere e devi farci un po' di strada insieme. Se guardi la classifica adesso senza vedere i risultati la vedi buona. Non serve anche l'emergenza dell'ultima partita. Ora serve un confronto con la dirigenza e ripartire".