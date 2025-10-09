Italiano ritrova il sorriso: alla ripresa avrà nuovamente a disposizione un pilastro del suo centrocampo. E con la Fiorentina…

L’edizione emiliana de il Corriere dello Sport, quest’oggi, ha cercato di fare il punto sulle condizioni fisiche del Bologna di Vincenzo Italiano. Ed il quotidiano ha fatto emergere come, già alla ripresa del campionato in occasione della trasferta di Cagliari, il tecnico recupera un’importante pedina a centrocampo. Stiamo parlando dell’ex Milan Tommaso Pobega che dopo essere rientrato un quarto d’ora nell’ultima vittoria casalinga contro il Pisa potrebbe nuovamente tornare in campo dal primo minuto.

Il centrocampista classe ‘99 ha superato finalmente i suoi guai fisici e adesso, con due settimane di sosta a disposizione, avrà bisogno soltanto di ritrovare la migliore condizione. Non soltanto perché alla ripresa dei giochi il Bologna dovrà affrontare il periodo più intenso della stagione, con partite ogni tre giorni tra campionato ed Europa League, ma anche perché è l'unico centrocampista di piede sinistro e poi perché per certi versi ha caratteristiche differenti soprattutto da Freuler e Moro. Svizzero e croato hanno un maggiore senso della posizione, più palleggio e anche più geometrie, ma l'ex Milan assomiglia in parte a Ferguson per come sa attaccare la profondita e andare alla conclusione e per come sa abitare in area di rigore e sfruttare la sua struttura fisica nei colpi di testa.

Per quale motivo tutto ciò dovrebbe interessare ai tifosi della Fiorentina? Perche dopo Cagliari il Bologna sarà costretto a due successive trasferte: quella di Bucarest in Europa League contro la Steaua e la successiva di campionato a Firenze contro la Fiorentina. Pobega infatti è un vero e proprio amuleto per Vincenzo Italiano. Non bisogna dimenticare infatti come il tecnico lo abbia fortemente voluto l'anno passato e come lo abbia voluto di nuovo questa estate, dopo che il Bologna non lo aveva riscattato dal Milan ritenendo che i numeri fossero troppo alti. E lo stesso Pobega ha scelto ancora il Bologna per il suo futuro, rifiutando tutte le altre destinazioni.