UFFICIALE: La Fiorentina ha il suo nuovo difensore centrale

Adesso è anche ufficiale: Daniele Rugani è un nuovo giocatore della Fiorentina. La notizia dell'ufficialità è arrivata tramite il sito della Lega Serie A, che segnala come il suo contratto sia stato regolarmente depositato. Anche la Fiorentina lo ha ufficializzato tramite il proprio sito.

La formula

Sarà l'ex Juventus il nuovo difensore viola, con il giocatore che arriva in prestito oneroso (500mila euro) con obbligo di riscatto condizionato legato alla salvezza.

La giornata viola

Oggi per lui primo giorno a Firenze, con le visite mediche svolte e la firma sul nuovo contratto. Rugani ha scelto la maglia numero 7.