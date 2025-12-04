Longhi: "Dzeko purtroppo è capitato in una squadra che non fa per lui: la classifica della Fiorentina parla da sola. Palladino..."

Questo pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi, durante un collegamento con Radio Sportiva, analizzando i flop di questo campionato non ha potuto che citare la Fiorentina ed alcuni dei suoi singoli.

“Bisognerebbe fare un censimento di tutte le squadre per capire quali sono le delusioni di questo campionato. Uno di questi potrebbe essere sera dubbio Dzeko, che ad inizio stagione avevo accolto con ottimi pensieri. Purtroppo è capitato in una squadra che non è per lui, la Fiorentina è una squadra che fatica. Il bosniaco è un termine offensivo che ha delle caratteristiche particolari e che se non è sorretto da una squadra di livello lui non è capace di caricarsi tutti sulle sue spalle. Gudmundsson? Stiamo parlando delle delusioni di questa stagione, lui ormai non è da adesso che non rende secondo le aspettative”.

“Fiorentina delusione del campionato? La classifica parla da sola"

Un pensiero anche sulla Fiorentina: “Parlare dei viola come delusione di questo campionato mi pare sia quasi scontato e ridondante. Tredici partite con zero vittoria, credo che la classifica parli da sola”.

“Palladino sta facendo bene a l'Atalanta squadra di grande livello”

Un pensiero anche per Raffaele Palladino: “Devo dire che, nonostante la crisi di inizio stagione, l'Atalanta ha comunque dei grandi giocatori: ha un grandissimo potenziale. E lo ha avuto sempre, solo che Juric non ha avuto la migliore versione di Lookman e di De Katelaere. Palladino ha sicuramente lavorato bene: si era dimostrato bravo a Monza, un po' ondivago a Firenze dimostrandosi comunque un allenatore che ci sa fare. Secondo me oltre alla sua bravura ha trovato anche tutta una serie di giocatori che prima Juric non aveva”.