Presente questa mattina ad un evento benefico, legato ad un triangolare di calcio camminato, il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Renzo Ulivieri ha avuto modo di analizzare il momento della Fiorentina di Paolo Vanoli, e quello che potrebbe essere il futuro del tecnico.

“La Fiorentina, lo si può dire tranquillamente, adesso è già salva. E io l'avevo e a suo tempo tutti mi guardavano male: era quasi matematico che una rosa come quella viola non avesse problemi a salvarsi. Anche oggi continuiamo a vedere qualche problema, ma le cose sono migliorate. Inoltre è arrivato un grande direttore sportivo e non resta che sperare che il prossimo anno si riparta con la Fiorentina che lotta per i piani alti del campionato, il luogo dove merita di stare nonostante la pessima stagione in corso. Sono comunque sempre stato sicuro che alla fine ci saremmo salvati”.

“Sono abituato a valutare gli allenatori grazie ai numeri e Vanoli ha fatto piu che bene”

Un commento anche sull'operato di Paolo Vanoli: “Sono abituato a guardare i numeri per giudicare le prestazioni di un allenatore, e nel suo caso testimoniano che ha fatto un grandissimo lavoro. A tratti la Fiorentina ha giocato anche belle partite, e penso a Bologna e Como, ma si è anche persa, questo alternarsi di risultati è una cosa su cui sicuramente bisognerà migliorare. Credo comunque che il lavoro di Vanoli debba essere valutato positivamente”.

“Potrebbe essersi meritato la conferma ma dipenderà dal club”

Ha poi commentato le possibilità che il tecnico sia confermato sulla panchina della Fiorentina: “Sicuramente non dipende da me ma sarà la società viola a dover fare tutta una serie di valutazioni. Come presidente dell'associazione allenatori non posso esprimermi su questo, anche perchè sono le società che decidono”.

“Piano piano la Fiorentina ha dimostrato di essere migliorata”

Ha poi concluso parlando della partita di Lunedì tra Fiorentina e Lecce: “La Fiorentina farà la sua partita come ha sempre fatto. Ultimamente in campionato è stata fortunata, anche se in precedenza al contrario era stata vittima di molta sfortuna. Prima facevamo diciotto tiri senza segnare, mentre gli avversari con due ripartenza ci punivano: anche da questo punto di vista siamo migliorati e speriamo di continuare cosi”