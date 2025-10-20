DIRETTA VIDEO - Il Salotto del Calcio in onda: la crisi profonda della Fiorentina e il ritorno della Conference
Questa sera torna in onda - eccezionalmente di mercoledì - alle ore 21:00 su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina. Nella puntata di stasera si parlerà della sconfitta rimediata a Milano e della crisi che non accenna a placarsi in casa viola. Pioli riuscirà almeno a superare l'ostacolo austriaco? Giovedì, infatti, torna la Conference League: ad attendere i Viola il Rapid Vienna.
Gli ospiti di questa sera
Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti Massimo Taibi, direttore sportivo della Pistoiese, Matteo Bacciosi, ex Fiorentina e il giornalista sportivo Leonardo Cecconi. A leggere i messaggi del telespettatori ci penserà Laura Puggelli.