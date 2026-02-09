Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, ti mancano dieci gol
Due pagine per la Fiorentina all'interno del Corriere dello Sport-Stadio.
Pagina 32
Ampio spazio per: “Viola la paura fa 22”. Sottotitolo: “Nove rimonte subìte cinque con Vanoli”. In taglio basso: “Gud, trauma alla caviglia sinistra: oggi nuovi esami specifici”.
Pagina 33
Qui troviamo: “Mira da aggiustare mancano dieci gol”. Ovvero: “Nonostante un xG di 37, crollano le reti realizzate: solo 27 in 24 partite di Serie A. Già 12 i pali colpiti”. Di spalla infine: “Vanoli, i cambi non aiutano più”.
