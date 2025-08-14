Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di Coppa Italia tra Lecce e Juve Stabia, il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha presentato il match soffermandosi anche sull'arrivo di Riccardo Sottil dalla Fiorentina.

Sarà della partita?

“Credo che sia venuto qui per il direttore (Corvino, ndr), per me e per quello che ha fatto la squadra negli ultimi anni. Si è allenato poco con la squadra, sicuramente sarà a disposizione ma non partirà dall'inizio”.

“Ora è molto più maturo”

"Potrebbe essere della partita durante la gara. Lo ritrovo molto più maturo, sotto tutti i punti di vista, di questo sono molto contento".