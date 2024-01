La scelta del ct Gasset su Kouamé nell'ultima amichevole prima della Coppa d'Africa

L'ultima amichevole della Costa d'Avorio

Costa d'Avorio-Sierra Leone, amichevole internazionale prima dell'inizio della Coppa d'Africa. Allo stadio di San Pedro, la Nazionale ospitante della competizione africana si prepara all'esordio che ci sarà fra una settimana, il prossimo 13 gennaio, contro la Guinea Bissau.

Kouamé parte dalla panca

Christian Kouamé, però, non è partito titolare, il ct dei Leoni ha preferito un tridente composto da Krasso, l'ex Atalanta Boga e Jonathan Bamba, in passato accostato anche alla Fiorentina. In panchina dunque il numero 20 degli africani, che oggi non è stato convocato per il Sassuolo. Titolare invece il centrale della Roma Ndicka.