Cecchi: "Scenari desolanti, deve cambiare l'anima della squadra. Serve una rivoluzione! Raccontano che Paratici..."
Il giornalista Stefano Cecchi, sulle pagine de La Nazione, ha commentato la sconfitta della Fiorentina contro il Parma nel match di ieri pomeriggio. Un'altra sconfitta per la squadra viola e adesso la salvezza diventa ancor più difficile.
La sconfitta di Parma
“L'aspettavamo tutti come la gara della conferma dopo la cinquina all'Udinese - scrive Cecchi - invece da Parma arriva una sconfitta gelida che porta con sé un vento brumaio di speranze infrante e scenari desolanti. Per la verità la Fiorentina forse non si meritava di perdere, viste le occasioni create nella ripresa. Lo stesso, anche in Emilia non si è visto quel carattere dardeggiante, quella voglia di divorare la partita che dovrebbe caratterizzare chi vuol trarsi dai bassifondi della classifica”.
Paratici e il mercato
Cecchi prosegue poi ipotizzando un profondo rinnovamento della rosa con l'arrivo di Paratici: “Così oggi per intercettare il miracolo-salvezza, hai come l'idea che si debba cambiare l'anima della squadra. E che dunque, per forza, sia necessaria una rivoluzione nella rosa. Raccontano che Paratici questo starebbe preparando. Nel caso, una domanda ulteriore è d'obbligo: siamo sicuri che, se ciò dovesse accadere, per energia, visione e carisma, Vanoli sia ancora il condottiero giusto per questa potenziale impresa fra il prodigioso e l'immaginifico?”