La fuga di notizie che ha infastidito Pioli. Formazione top secret oggi per la Fiorentina

I dubbi di Stefano Pioli non mancano nemmeno stavolta. Dilemmi di formazione che restano anche per i diretti interessati della Fiorentina. E il tecnico comunicherà la distinta di oggi soltanto a ridosso del fischio d’inizio del match.

Un Pioli irritato

La Nazione rivela che in settimana ha provato spesso squadre miste tra titolari e riserve, questo perché la fuga di notizie prima della gara col Como lo ha irritato. E non poco.

E la "colpa" è di uno spagnolo…

Lo ha fatto soprattutto la naturalezza con la quale Fabregas ha ammesso di aver avuto notizie di prima mano alla vigilia della gara contro i viola. Questo ha sorpreso tutto l’ambiente, che in vista del derby di questo pomeriggio ha scelto di alzare una cortina di fumo sull’undici che partirà dall’inizio alla Cetilar Arena.