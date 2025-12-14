La Fiorentina Primavera di Galloppa si impone sul Cesena ed è in vetta al campionato

Al Viola Park la Fiorentina Primavera batte il Cesena e si riprende la vetta del campionato dopo il momentaneo sorpasso del Parma. La squadra viola vince 2-1, dopo un primo tempo terminato sul punteggio di 0-0.

Per la squadra di Galloppa il vantaggio è stato firmato da Riccardo Braschi, autore del gol numero 9 in campionato, al 63’. Il Cesena ha pareggiato immediatamente con Mattioli, segnando di fatto un minuto dopo. La Fiorentina ha peró trovato il gol vittoria al 75’, grazie a Gabriele Bertolini.

Viola primi a 29 punti, a +2 sul Parma secondo. Dopo la pessima prova di Napoli era necessario rialzarsi e la Fiorentina Primavera l’ha fatto al meglio.