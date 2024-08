Bucciantini: "Con la formula con cui prendi Gudmundsson non sei obbligato a vendere Nico Gonzalez. I due potrebbero giocare insieme mentre Colpani..."

Il giornalista e tifoso viola Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno del possibile arrivo in viola di Albert Gudmundsson. Queste le sue parole anche sul contemporaneo addio di Nico Gonzalez: “L'islandese sembra sempre più vicino. Secondo me con la formula con cui lo prendi dal Genoa non sei obbligato a cedere Nico”.

"A quel punto la Fiorentina avrebbe due giocatori che nella passata stagione hanno segnato 16 gol ciascuno. Perché non pensare a una possibile convivenza dei due, magari anche solo per le prime giornate di campionato. Colpani? Buon acquisto, ma con Nico in rosa non potrà essere titolare".