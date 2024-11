Massimo Orlando: "Contro questa Fiorentina serve la partita perfetta, anche per l'Inter. Se sarà ancora così ben messa in campo..."

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Massimo Orlando è intervenuto a Tuttomercatoweb.com per parlare della sfida di domenica: “All'Inter servirà la partita perfetta. Non è facile giocare adesso a Firenze e non è facile superare la squadra viola, soprattutto sugli esterni. Se sarà ancora messa così bene in campo come nelle ultime uscite, contro questa Fiorentina chiunque deve fare la partita perfetta”.

“Lotta Scudetto? L'Atalanta è leggermente sotto”

Sulla fuga in Serie A: “Inter e Napoli sono leggermente avanti all'Atalanta per lottare per lo Scudetto. E poi? Può rientrare la Juventus, se non perde ulteriori punti è ancora in corsa”.