La probabile formazione della Juventus: Spalletti è propenso a lasciare in panchina l'ex di turno Vlahovic, in attacco pronto Openda

La Juventus di Luciano Spalletti arriva a Firenze in cerca di punti importanti. Per la partita contro la Fiorentina di Paolo Vanoli il tecnico dei bianconeri deve sciogliere ancora dei dubbi per quanto riguarda l'undici da schierare in campo.

Il grande ex di turno partirà dalla panchina

Tra i pali ci sarà da Di Gregorio, mentre la linea difensiva sarà formata da Kalulu, Gatti e Koopmeiners. A centrocampo sono pronti McKennie, Locatelli, Thuram e Cambiaso. In attacco Yildiz e Conceição agiranno alle spalle dell'unica punta Openda, con l'ex attaccante viola Vlahovic che dovrebbe quindi partire dalla panchina dopo il lieve affaticamento muscolare accusato con la nazionale serba.

La probabile formazione dei bianconeri

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; Openda.