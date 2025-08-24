E se Pioli proponesse il tridente a lungo provato in estate?
Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina propone un'alternativa alla conferma in blocco della formazione della Fiorentina per il match contro il Cagliari.
Tridente?
Secondo il quotidiano Pioli potrebbe schierare il tridente a lungo provato in estate per la trasferta di Cagliari. La non titolarità di Dzeko contro il Polissya può essere riconducibile alla volontà di non far fare all'ex Roma due partite di fila nel giro i pochi giorni.
Il record di Dzeko
Potrebbe essere dunque dunque Dzeko ad affiancare Kean insieme a Gudmundsso. Inoltre il giocatore sta puntando a un record clamoroso: le mille partite giocate. A oggi è a 979.
