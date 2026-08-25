Buso: "Più giocatori dell'anno scorso mandi via meglio è. Ripartire con lo stesso centrocampo è deprimente"

Intervenuto a RTV38 a commento della netta sconfitta della Fiorentina in casa della Roma, l’ex viola Renato Buso ha espresso le proprie sensazioni sulla squadra gigliata, sotto vari aspetti.

‘Non si può più aspettare nessuno’

“La mia personale sensazione è la seguente: più calciatori della passata stagione si mandano via e meglio è. Che sia Dodô, che sia Fagioli, che ho sempre stimato, non mi interessa. Non è più il momento di aspettare nessuno, si riparte con dei ragazzi più giovani, con qualche difficoltà in più, ma si riparte da zero… ci sarà da soffrire, e soffriremo”.

‘Deprimente ripartire dal centrocampo dell’anno scorso’

“Se invece si riparte dal centrocampo dell’anno scorso, per me è deprimente. Lo scorso anno questo centrocampo non ha dato mai nulla alla Fiorentina, ha fatto soffrire da cani… riparto con lo stesso centrocampo, e faccio una partita di grande sofferenza. Bisogna provare qualcosa di diverso, e ci sarà il momento in cui andrà bene e quello in cui andrà male, è normale essendo una squadra in costruzione. Ma un allenatore nuovo deve portare novità, sensazioni nuove, altrimenti si rimane vincolati ai fantasmi dell’anno scorso”.