Farioli: "La Fiorentina viaggia a ritmi altissimi, il calcio di Italiano è simile al mio. I giocatori viola sono off limits per il Nizza"

A margine del premio "Maestrelli" a Montecatini, il tecnico del Nizza Francesco Farioli ha parlato anche a TMW della Fiorentina e di Italiano:

"Il campionato è molto combattuto. Ci sono tante partite equilibrate, squadre come Fiorentina e Bologna che stanno facendo una stagione con ritmi altissimi. Il livello è molto alto, il mercato di gennaio può stravolgere alcuni equilibri e penso che fino all'ultima giornata sarà un testa a testa fra le prime sette".

Le piace il gioco che fa Italiano?

"Abbiamo giocato contro in amichevole a Newcastle. E' un tecnico che stimo e ammiro per il coraggio e per come fa giocare le squadre. Ci sono tante cose in comune con il mio modo di giocare. C'è grande stima e quello che ha fatto alla Fiorentina negli ultimi tre anni è qualcosa di eccezionale".

C'è qualche giocatore di questa Fiorentina che lei ruberebbe?

"Più di uno, perchè la Fiorentina è una squadra che negli ultimi anni ha avuto giocatori molto competitivi ma prenderli dalla Fiorentina è un po' complicato per noi".