I due giocatori usciti malconci dalla Roma. E intanto si punta ad un recupero col Milan

Dopo due giorni di riposo e con un gruppo ridotto a causa dei dieci giocatori che si trovano con le varie nazionali, la Fiorentina si ritrova oggi per riprendere gli allenamenti al Viola Park.

Sohm

In realtà i nazionali avrebbero dovuto essere undici, ma Simon Sohm ha dovuto dare forfait con la Svizzera. Questo perché il centrocampista è alle prese con una fascite plantare. L’obiettivo nel suo caso è essere presente contro il Milan, dopo aver saltato il match con la Roma.

Dodo e Fazzini

Dodo ha iniziato la settimana sottoponendosi ad alcune sessioni di fisioterapia, mentre Fazzini, che ha lamentato domenica una distorsione alla caviglia, è rimasto a riposo. Si respira ottimismo per entrambi, dato che non è stato previsto alcun allenamento specifico.