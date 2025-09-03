Sacchi: "Kean ha sempre avuto talento, ma ora ha messo a posto la testa. Sarà il capocannoniere di questo campionato"

In questo inizio di stagione ha ricevuto qualche critica persino Moise Kean, espulso contro il Polyssia e apparso meno freddo e concreto del solito a Cagliari e Torino.

“Kean ha messo a posto la testa”

Di lui ha parlato alla Gazzetta dello Sport l'ex allenatore della Nazionale e del Milan Arrigo Sacchi: “Per me quest'anno sarà il capocannoniere del campionato. Se la Fiorentina gioca per lui può segnare molto, il suo talento lo conoscevamo ma ora ha sistemato una cosa altrettanto importante: la testa”.