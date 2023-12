Angelozzi racconta uno "scontro" con Corvino per un giocatore della Fiorentina: 'Non ci siamo parlati per un anno'. L'aneddoto

Il direttore generale del Frosinone Guido Angelozzi ha parlato a Sky Sport di un aneddoto con Pantaleo Corvino, riguardo all'acquisto di Alfred Duncan, oggi giocatore della Fiorentina. Sentite un po' cosa hanno detto:

“Qualche volta ci siamo scontrati su alcuni giocatori. Quando ero al Sassuolo, Corvino aveva praticamente chiuso la trattativa per Duncan, all'epoca alla Sampdoria, e lo aspettava a Bologna per le firme".

Poi ha continuato: “Però io ci riuscì tramite un accordo col procuratore a rubarglielo. Corvino non la prese bene. Per un anno non ci siamo parlati per questo motivo”.

Infine: "Corvino poi mi chiamò e riuscimmo a chiarire alla fine".