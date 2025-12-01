Italiano KO in casa, la Cremonese di Vardy fa il colpaccio. E ora è a +11 sulla Fiorentina... Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
L'attaccante Jamie Vardy
Colpo grosso della Cremonese di Davide Nicola a Bologna. I grigiorossi infatti hanno ribaltato i padroni di casa con un bel 3-1.
Cremo corsara in Emilia
Doppietta di Jamie Vardy e firma di Payero per regalare i tre punti alla neopromossa. Vincenzo Italiano non riesce a seguire dunque il treno delle grandi, perdendo in casa contro una squadra che adesso ha ben UNDICI punti in più della Fiorentina ultima in classifica.
+11 sulla Fiorentina!
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 28, Napoli 28, Roma 27, Inter 27, Bologna 24, Como 24, Juventus 23, Lazio 18, Udinese 18, Cremonese 17, Sassuolo 17, Atalanta 16, Torino 14, Lecce 13, Cagliari 11, Parma 11, Genoa 11, Pisa 10, Fiorentina 6, Verona 6.
