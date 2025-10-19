Come procede l'avventura parigina di due ex Fiorentina? Male per Lopez e Jorko

Va male il pomeriggio di due ex Fiorentina. Maxime Lopez e Jonathan Ikoné sono caduti in Ligue 1, sul campo del Lens (ex squadra di N'Zola fra l'altro).

Come sta andando a Parigi per i due ex viola?

Il capitano del Paris FC, proprio l'ex mediano viola, non è riuscito a incidere, ma almeno è partito dal 1'. Per l'esterno, l'anno scorso a Como, è andata persino peggio.

Obiettivo: salvezza

Subentrato al 72', Jorko non ha cambiato i connotati al match, vinto 2-1 dai padroni di casa. Adesso, la classifica recita 16 lunghezze per il Lens, in piena zona Champions League, mentre più distante è la seconda formazione di Parigi. A 10 lunghezze dopo 10 giornate.