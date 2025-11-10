Beltran fallisce un'importante occasione e non finisce la partita in campo. Una sfida con Amrabat terminata in parità

Niente da fare, l'attaccante di proprietà della Fiorentina, Lucas Beltran, non riesce a sbloccarsi in Spagna ed è fermo a quota zero reti segnate.

Nella gara giocata dal Valencia contro il Betis Siviglia, terminata 1-1, è stato lanciato come titolare dal proprio allenatore ma non ha saputo centrare il bersaglio grosso. Ha avuto una grande occasione al 61' ma ha messo in curva da buona posizione. Al 68' è arrivata per lui la sostituzione.

Dall'altra parte si è visto invece l'ex centrocampista viola, Sofyan Amrabat che ha costruito una buona azione nel finale di gara che però non ha portato i biancoverdi a siglare la rete che sarebbe stata del 2-1 e della vittoria al Mestalla.