Gudmundsson: "Oggi avrò grande libertà di svariare in tutto il fronte offensivo. Contenti di riavere Kean con noi in campo"

Il fantasista della Fiorentina Albert Gudmundsson è stato intervistato da DAZN prima della gara contro il Torino.

Sul ruolo

Gudmundsson ha commentato quello che è il suo ruolo: “Gli allenatori mi chiedono cose diverse a seconda della partita, ma oggi avrò grande libertà di svariare in tutto il fronte offensivo ma anche rientrando se ce ne sarà bisogno”.

Su Kean

E su Kean che torna titolare ha dichiarato: "È un grande giocatore e siamo molto contenti di riaverlo con noi, sappiamo quanto è forte fisicamente".