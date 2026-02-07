Gudmundsson: "Oggi avrò grande libertà di svariare in tutto il fronte offensivo. Contenti di riavere Kean con noi in campo"
Albert Gudmundsson. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il fantasista della Fiorentina Albert Gudmundsson è stato intervistato da DAZN prima della gara contro il Torino.
Sul ruolo
Gudmundsson ha commentato quello che è il suo ruolo: “Gli allenatori mi chiedono cose diverse a seconda della partita, ma oggi avrò grande libertà di svariare in tutto il fronte offensivo ma anche rientrando se ce ne sarà bisogno”.
Su Kean
E su Kean che torna titolare ha dichiarato: "È un grande giocatore e siamo molto contenti di riaverlo con noi, sappiamo quanto è forte fisicamente".
