Nel corso della sua presentazione ai medi, il centrocampista della Fiorentina Simon Sohm ha parlato dell'operazione che lo ha portato a Firenze: “Non ho mai avuto paura che non andasse in porto, ho grande fiducia nel mio agente e sono molto contento che la trattativa sia stata completata. Nello spogliatoio e con Pioli abbiamo parlato degli obiettivi, vogliamo fare una bella stagione con tante vittorie andando avanti sia in campionato che nelle coppe”.

Sui gol: “Mi sono posto l'obiettivo personale di segnare più gol della passata stagione, sono un centrocampista box to box ma mi piace vedere la porta e partecipare ai gol della squadra. Stiamo lavorando molto bene, me ne sono già accorto in questi pochi giorni, siamo pronti per competere su tre fronti”.

Sui suoi idoli: “Yaya Toure è sempre stato un mio punto di riferimento, era un giocatore che sapeva fare tutto in campo”.

Sulla cessione: “Non mi interessa se a Parma sono stati felici della mia cessione, io penso solo alla Fiorentina e a fare il meglio possibile con la maglia viola. Ho chiesto il numero 7, era libero e quindi l'ho preso”.

Sulla posizione in campo: “Mi sento bene in qualunque modulo, quindi sia con il centrocampo a tre sia a due. Anche come mezz'ala posso stare sia a destra sia a sinistra. Con Fagioli ho già parlato, mi ha detto che ha fiducia in me e crede nelle mie qualità e questo per me è molto importante”.