Joseph e Catherine Commisso sono a Firenze. L'arrivo al Viola Park e l'abbraccio con la squadra - VIDEO

Era stato già annunciato, si è concretizzato in serata. Il presidente della Fiorentina Joseph Commisso e sua madre Catherine hanno finalmente fatto ritorno in Italia.

Ecco Joseph e Catherine Commisso!

I due hanno raggiunto Firenze e sono da poco arrivati al Viola Park. Sono stati accolti da Ferrari e hanno fatto immediatamente visita alla struttura, dove c'era la squadra in blocco pronta a salutarli. Commisso ha abbracciato ogni componente del gruppo e ha conosciuto personalmente mister Fabio Grosso. Il presidente viola e la madre saranno presenti domani allo stadio per la prima gara ufficiale della stagione.

L'arrivo al Viola Park, l'abbraccio con la squadra e con mister Grosso

Di seguito il video di ACF Fiorentina: