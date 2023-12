Lookman regala i 3 punti a Gasperini: l'Atalanta batte il Lecce ma resta a -4 dalla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso il lunch match della diciottesima giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium l'Atalanta di Gasperini ospitava il Lecce con l'obiettivo di scalare posizioni in classifica. Nonostante le differenze tra le due rose la partita resta comunque equilibrata per larghi tratti ed è solo un diagonale di Lookman al 58' a fissare il risultato sull'1-0 per i padroni di casa.

Con la vittoria di questo pomeriggio la Dea, in attesa di Juventus-Roma, sale al sesto posto, restando comunque a -4 dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano.

La NUOVA CLASSIFICA della Serie A: Inter 45, Juventus 40, Milan 33, Fiorentina 33, Bologna 31, Atalanta 29, Roma 28, Napoli 28, Lazio 27, Torino 24, Monza 22, Genoa 20, Lecce 20, Frosinone 19, Sassuolo 16, Udinese 14, Verona 14, Cagliari 13, Empoli 12, Salernitana 9.