In una Fiorentina ultima in classifica nessuno è incedibile: ecco perchè il futuro di Kean potrebbe essere lontano da Firenze

Come sottolineato nei giorni scorsi, il disastroso inizio di stagione della Fiorentina ha portato il club gigliato a fare molte riflessioni, tra quali anche quella relativa a che fare dei suoi giocatori piu rappresentativi. Nessuno, in viola al momento, riesce a riconfermare gli standard messi in campo la scorsa stagione, e per questo, come comunicato anche dalla dirigenza gigliata, mai come in questo momento nessun giocatore è definibile incedibile.

Moise Kean potrebbe rivelarsi decisivo per la rifondazione della squadra

Ed uno dei profili che sicuramente riscuotono maggior interesse e senza dubbio quello di Moise Kean, e per questo i dubbi una sua eventuale permanenza cominciano a crescere. Secondo infatti quanto riportato quest’oggi da SportMediaset l'attaccante viola sarebbe finito nel mirino del Barcellona. Secondo quanto sottolineato però il destino dell'attaccante viola è chiaramente legato a quello della squadra: la Fiorentina, in caso di retrocessione, lo perderebbe a un prezzo sicuramente molto inferiore a quello del suo valore e per questo la dirigenza gigliata potrebbe quindi decidere di sacrificarlo subito per rifondare la squadra e provare a salvarsi.

La clausola vale solo in estate, ma la Fiorentina non vuole rischiare la minusvalenza

La situazione contrattuale del classe 200 è però chiara: Kean ha una clausola da 62 milioni di euro valida per l'estero dall'1 al 15 luglio, ma i Blaugrana potrebbero tentare l'affondo in inverno. Vista la situazione economica del Barça, un acquisto a titolo definitivo è complicato: l'affare potrebbe essere percorribile in prestito con obbligo di riscatto. Difficile invece - secondo il canale sportivo - un ritorno del classe 2000 in Premier League.