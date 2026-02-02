Non solo il Verona su Kouamé. E la Fiorentina propone uno scambio (con alternativa) al Cagliari

Si infiammano le ultime ore del mercato della Fiorentina, attiva sia in entrata che in uscita. Tra i nomi che da tempo devono lasciare la squadra viola c'è Christian Kouamé.

La situazione

Sull'attaccante ivoriano c'è il Verona, che però nelle ultime ore non sarebbe la sola pretendente. Anche il Cagliari sarebbe interessato al profilo, con la Fiorentina che avrebbe proposto ai sardi un possibile scambio.

Scambio?

Come riporta Alfredo Pedullà, la società viola avrebbe chiesto uno tra Zappa o Luvumbo come contropartita all'ex Genoa, per rinforzare la fascia destra o l'attacco. Su Luvumbo c'è anche il Lecce.