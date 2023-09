Baldini: "La Fiorentina non si è affatto rinforzata; uno fra Cabral e Jovic andava tenuto. Amrabat? Stessa fine di Chiesa e Vlahovic"

Il giornalista della RAI Enzo Baldini è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare di ciò che non sta funzionando in casa Fiorentina:

“Abbiamo venduto tutti i giocatori a squadre più importanti della Fiorentina, quindi tanto scarsi questi non erano. Credo che la Fiorentina non si sia rinforzata, con Italiano che si è preso delle belle responsabilità a chiedere alcuni giocatori. Abbiamo venduto due attaccanti che ci avevamo portato una trentina di gol. Io lo avrei tenuto uno tra Cabral e Jovic”.

E ancora: “Amrabat? Stesso discorso di Chiesa e Vlahovic. E l'anno prossimo a chi toccherà? Una squadra seria non può perdere una pedina fondamentale ogni anno. E poi non l'hai neanche sostituito bene, Amrabat, perché è rimasto Mandragora... L'unico che può avvicinarsi a quelle caratteristiche può essere Duncan”.