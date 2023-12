Giovanni Nigro, amministratore della Nigro & C. Costruzioni, ha parlato a esgnews.it in merito alla costruzione del Viola Park a Bagno a Ripoli, contestualmente all'intervento di SACE a garanzia di un bond del valore di 3,6 milioni di euro emesso da Banco BPM proprio per la realizzazione del centro sportivo. Queste le sue parole:

“Ringraziamo Sace e Banco BPM per esserci stati al fianco nel percorso di realizzazione di uno dei centri sportivi più importanti su scala europea e mondiale. Un supporto che mostra l’attenzione assicurata al territorio e ai progetti che danno lustro alla Toscana e all’Italia intera. La realizzazione del Viola Park ha dato forza alla nostra azienda e consapevolezza delle nostre potenzialità. Un progetto realizzato fianco a fianco con Fiorentina, che ci rende immensamente orgogliosi”.