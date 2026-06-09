Pruzzo: "Laurientè? No, dal Sassuolo prenderei Lipani. Grosso alla Fiorentina al momento giusto ma conterà la rosa"

L'ex attaccante viola Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio, esprimendo le proprie sensazioni sul nuovo allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso, per poi commentare altre dinamiche di mercato gigliate.

‘Grosso? Saranno i calciatori a far la differenza’

“Sono convinto che Grosso sia al momento giusto, ha già fatto buone esperienze ed è ad un punto della carriera in cui ha maturato qualcosa che può dare maggiori garanzie. Ciò che fa la differenza però sono i calciatori e mi chiedo quanti della rosa attuale possano far parte della nuova Fiorentina”.

‘Punterei su Lipani, no a Joao Mario’

“Joao Mario della Juventus lo lascerei stare dov’è… Se dovessi invece prendere un calciatore del Sassuolo sarebbe Lipani, centrocampista che ha giocato di recente con l’Italia. Laurientè è un usato sicuro ma punterei su Lipani”.