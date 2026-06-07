Con l'arrivo di Aquilani al Sassuolo - solo questione di tempo prima dell'ufficialità, come per Grosso alla Fiorentina - ci sono alcuni giocatori che lo potrebbero seguire dalla sua precedente esperienza al Catanzaro. Tra questi, un obiettivo viola.

Il maestro e l'allievo

Il nome in cima alla lista del nuovo tecnico neroverde, secondo Tuttosport, è proprio quello di Mattia Liberali: il classe 2007 è da tempo seguito dalla Fiorentina, ma l'ottima stagione in cadetteria ha attirato ulteriori attenzioni dalla Serie A. L'arrivo in massima serie del tecnico che lo ha allenato, poi, potrebbe spianargli la strada.

Prezzo fisso

Il prezzo è fissato: il Catanzaro non si separerà dal giocatore per meno di 10 milioni, visto anche che il 50% della sua vendita andrà al Milan come da accordi.