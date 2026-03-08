Come sta procedendo l'avventura di Kouame in Grecia? Con sinistre somiglianze all'ultimo periodo viola

Non ha avuto propriamente un impatto di quelli debordanti in Grecia Christian Kouame, che la Fiorentina è riuscita a cedere nonostante il fallimento in extremis dell'operazione con il Verona. L'ivoriano è arrivato all'Aris Salonicco a inizio febbraio e fin qui ha messo insieme quattro presenze, due sole però da titolare, senza lasciare traccia.

Nella gara di ieri (0-0 contro l'Atromitos Atene), per Kouame 90 minuti di panchina, in una squadra che comunque è sesta in classifica. In precedenza un piccolo spezzone da 7 minuti con il Panathinaikos, per un giocatore che per lungo tempo a Firenze è stato considerato anche una valida alternativa.