Un ex Fiorentina nella lista dei desideri per la difesa? Il suo trasferimento a Firenze oggi è impossibile, ecco perché

Questa mattina La Gazzetta dello Sport scrive di Igor come nome nuovo per la difesa della Fiorentina. L'ex difensore viola attualmente è in forza al West Ham in prestito dal Brighton e con poche presenze all'attivo.

Un trasferimento impossibile

Tuttavia, un suo trasferimento a Firenze è impossibile, almeno in questa finestra di mercato. Il brasiliano in questa stagione, infatti, ha già giocato (almeno una partita) con le maglie di Brighton e West Ham, e per questo non può giocare con un terzo club in questa stagione da regolamento FIFA.

Un'unica partita

Con il club che detiene il suo cartellino (il Brighton), Igor ha giocato un solo match in EFL Cup, nella larga vittoria per 6-0 contro l'Oxford United. Per questo motivo Igor potrebbe essere tesserato della Fiorentina, ma senza scendere in campo. Ipotesi al momento più che remota per la società viola, alla ricerca di un sostituto per i partenti Marì e Viti.