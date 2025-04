Al TGR Rai Toscana ha parlato di Fiorentina-Empoli il giornalista vicino alle vicende viola Enzo Bucchioni. Queste le sue parole sul match del Franchi, ma non solo: “Senza Kean e Dodo la Fiorentina ha superato una prova difficile e fondamentale. Non parliamo di bel gioco, queste cose non servono a niente e sento ancora un po' di scetticismo. Ora conta fare punti, mancano quattro giornate alla fine. La Fiorentina è padrone del proprio futuro, ora deve provare a vincerle tutte e ha fatto il primo passo senza due leader importanti.

Kean? Dovrebbe tornare oggi pomeriggio. L'importante sarà averlo in Spagna, anche in panchina. E' un elemento carismatico che può fare la differenza anche da subentrante. Giovedì non sarà semplice, anzi sarà molto complicato. Ma la Fiorentina deve gestire l'andata per poi giocarsi la qualificazione al ritorno”.