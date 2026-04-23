Paratici quanti grattacapi, la carica dei giocatori in prestito. Ritorni, diritti e obblighi: il punto della situazione

La prossima estate sarà sicuramente impegnativa per il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici. Uno dei compiti più ardui per lui sarà quello di trovare una collocazione per i giocatori dati in prestito, che sono di ritorno e che sono anche, per lo più, esuberi in ottica viola. Di tutti questi fa una panoramica stamani il Corriere dello Sport-Stadio.

Di ritorno

Nove di questi sono sicuramente di ritorno, sono calciatori dati in prestito secco, come Martinelli (Sampdoria), poi Beltran (Valencia). Torneranno anche Sottil dal Lecce, Barak dalla Sampdoria, Caprini dal Mantova, Vannucchi dal Cosenza, Harder dal Padova, Distefano e Rubino dalla Carrarese.

Quelli col diritto di riscatto

Alcuni hanno la possibilità di essere riscattati dalle società attuali, che hanno un diritto su di loro. E sono Valentini (Verona), Bianco (Paok Salonicco), Nzola (Sassuolo), Richardson (Copenaghen), Sohm (Bologna), Moreno (Levante) e Amatucci (Las Palmas). La somma più ingente, tra questi, dovrebbe sborsarla il Levante per rilevare Moreno (15 milioni di euro), ma c'è veramente voglia di farlo? Amatucci ha molte possibilità di essere riscattato dal Las Palmas (5 milioni di euro), forse anche Sohm potrebbe rimanere a Bologna, per tutti gli altri invece…

Gli obblighi

Se si verificheranno determinate circostanze, Infantino e Lucchesi potrebbero lasciare definitivamente la Fiorentina. Il primo è stato mandato in prestito all’Argentinos Juniors, che dovrà riscattarlo obbligatoriamente, a una cifra simbolica, in caso di salvezza. Il secondo invece è al Monza che può prenderlo versando 250 mila euro.