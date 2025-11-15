La Juventus a Firenze senza la sua punta? La presenza di Vlahovic al Franchi ora è a rischio

Oltre al danno, la beffa: non solo la sua Serbia ha fallito l'accesso al Mondiale (con una giornata di anticipo!), bensì parrebbero esserci nuovi problemi di natura muscolare per Vlahovic, e la sua presenza contro la Fiorentina ora è a rischio.

Il fastidio muscolare

Lo riporta la Gazzetta dello Sport: nonostante sia rimasto in campo per 90 minuti, al termine della sfida contro l'Inghilterra Vlahovic avrebbe sentito un fastidio muscolare agli adduttori: gli esami hanno confermato un affaticamento, che gli farà perdere i prossimi 2 o 3 giorni di allenamento, col giocatore ancora in Nazionale.

Ci sarà al Franchi?

E se già contro il Torino aveva stretto i denti, con la Fiorentina il grande ex potrebbe essere costretto ad alzare bandiera bianca: i prossimi giorni saranno cruciali per le valutazioni del caso. Con un altro grande ex, quale Kean, pronto invece a riprendersi la piazza viola partendo da sabato prossimo.