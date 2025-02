Chi sono i giovani centrocampisti difensivi più talentuosi? C'è anche un ragazzo della Fiorentina

La Fiorentina tiene d'occhio l'ambiente Salernitana, essendoci due giocatori di proprietà viola: il portiere Oliver Christensen e il centrocampista Lorenzo Amatucci. Non è una stagione facile per i granata, in difficoltà nei bassifondi della classifica di Serie B. Ma il talento del classe 2004 non si discute, anzi.

Amatucci tra i migliori talenti a centrocampo

La CIES (International Centre for Sports Studies), osservatorio calcistico, ha stilato la classifica dei cento giovani centrocampisti difensivi (Under 23) più promettenti al mondo. Spicca a metà classifica proprio Lorenzo Amatucci: il centrocampista della Fiorentina è cinquantaduesimo. In mezzo anche a tanti talenti illustri, come Casado del Barcellona, Pavlovic del Bayern e Mainoo del Manchester United.