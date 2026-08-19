UFFICIALE: Favasuli è del Napoli. Ecco quanto incassa la Fiorentina

Adesso è ufficiale il trasferimento dell'ex Fiorentina Costantino Favasuli. Qualche giorno fa è arrivato il commosso saluto ai tifosi del Catanzaro, ora è stato pubblicato anche l'annuncio: è un nuovo giocatore del Napoli.

Favasuli al Napoli, ufficiale

Favasuli si trasferisce in azzurro per queste cifre: 1 milione di prestito oneroso, 6,2 milioni per l'obbligo di riscatto più 1 di bonus. Alla Fiorentina spetta il 50% dell'incasso che va al Catanzaro: il club viola, dunque, raccoglie circa 4 milioni (non nell'immediato) dall'operazione totale.

E la Fiorentina sorride

Questo il comunicato del club partenopeo: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Costantino Favasuli dall'US Catanzaro 1929. Nato il 26 aprile 2004, il difensore calabrese è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, vincendo una Supercoppa e due Coppa Italia Primavera. Dopo le esperienze alla Ternana e al Bari, passa al Catanzaro con cui disputa 42 partite mettendo a segno due reti. Vanta 2 presenze con l'Italia, facendo il suo esordio con la nazionale maggiore lo scorso 3 giugno nell'amichevole contro il Lussemburgo, vinta dagli azzurri per 1-0. Benvenuto, Costantino!”.