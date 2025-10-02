Ex attaccante viola, Ezio Sella è intervenuto a Lady Radio per commentare la situazione attuale della Fiorentina di Pioli, e si è espresso ampiamente sulle varie problematiche di casa gigliata, dal campo ai singoli.

“Sono sorpreso, la Fiorentina ha una buona rosa, una squadra che può esprimere molto di più di quanto visto finora. È una sorpresa in negativo, speravo che Pioli avesse già dato un’impronta a questa squadra, invece ancora non ha un’idea ben precisa, non ci sono certezze e spero che l’allenatore trovi in fretta soluzioni per sfruttare al meglio le potenzialità dei suoi giocatori. Mi sorprende poi che Pioli, grandissimo allenatore, ha sempre creato squadre molto solide, molto più attente alla fase difensiva”.

‘Avrei proseguito sulla strada di Palladino’

“Lo scorso anno la Fiorentina ha espresso un buon calcio e fatto una buona stagione. Può darsi che cambiando allenatore e concetti qualche calciatori stia facendo ad esprimersi, però penso che se ci sarà disponibilità verso l’allenatore vedremo una Fiorentina diversa. Proseguire la strada della passata stagione penso sia una buona idea, la base dello scorso anno però l’avrei seguita. Dopo un anno di lavoro con Palladino certi concetti erano stati automatizzati, e penso che avremmo visto una Fiorentina molto più solida”.

‘Kean può ancora crescere tecnicamente, Dzeko per incidere deve essere titolare’

“A Gudmundsson e Fagioli manca un pizzico di personalità, che può permettere loro di trascinare anche i compagni. Spero che tirino fuori coraggio e le giocate che gli abbiamo visto fare lo scorso anno. Hanno le giocate per cambiare le partite. Kean troppo in fuorigioco? È un giocatore determinante per la Fiorentina, può diventare un profilo di caratura internazionale, è però istintivo e a volte non riesce a trovare il tempo giusto per attaccare la profondità. Deve migliorare sul piano tecnico e può ancora farlo. Può giocare con un altro attaccante, ma la prima punta deve essere lui; Kean può agire con una seconda punta, che deve sfruttare i suoi movimenti movendosi alle sue spalle. Dzeko calciatore straordinario, ma deve partire dall'inizio per incidere, considerata la sua struttura, non è calciatore da ultimi 20 minuti”.