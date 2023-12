“La Fiorentina è una squadra propositiva, divertente. La guardi sempre volentieri, soprattutto grazie al gioco che propone Italiano”. Questo è quanto detto da Gianluca Galliani, figlio di Adriano, ad del Monza, a Radio Bruno Toscana alla vigilia della gara tra brianzoli e viola: “Trovo che, nonostante giochino in modo diverso, Italiano e Palladino si somigliano molto, per certi versi. Come il Monza, la Viola porta un po' di calcio e bel gioco alla nostra Serie A”.

Sul Monza: “Come la Fiorentina con Gonzalez, può risentire di assenze pesanti. Ci sono individualità irrinunciabili, come Colpani. In ogni caso, Palladino ha un bellissimo gruppo e sta replicando qualcosa di straordinario con premesse non semplici”.